Офис Зеленского обещает вечный Минский тупик

04.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда в вопросах «реинтеграции» Донбасса фактически продолжает политику своего предшественника Петра Порошенко – требует сначала получения Киевом контроля над границей, и только потом – проведения местных выборов «по украинскому законодательству».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ермак, рассказывая о деталях плана по «реинтеграции» Донбасса, он фактически признал, что нынешняя Украина фактически продолжает политику Петра Порошенко – то есть требует сначала контроля за границей и разоружения защитников Донбасса, а уже потом проведения местных выборов.

«В этом плане много деталей. Естественно, финальным этапом является проведения местных выборов в соответствии с украинским законом и нормам Копенгагенской конвенции. И, соответственно, при подготовке к этим выборам есть определённый срок, в течение которого необходимо подготовить – демилитаризировать и обеспечить режим безопасности на неподконтрольной территории. Можно много перечислять, что это включает в себя. Достаточно сказать: «Да, Украина должна вернуть свою территорию, Украина забирает контроль над государственной границей, и на демилитаризованной зоне проходят демократические выборы», – сообщил чиновник.

«Сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. Этот украинский план имеет в конце то, чего так ждёт украинский народ, и чего, я надеюсь, ждут все прогрессивные страны, наши партнёры, коллеги, и так далее. И чего, в первую очередь, ждут жители Донбасса и ждут наши военные, их семьи, и так далее.

Поэтому сегодня нам удалось выстроить таким образом атмосферу в переговорном процессе – как в Минске, так и в Нормандском формате, когда ни у кого не возникает в этом сомнений. Осталось только получить ответ от наших визави», – сказал Ермак.

Следует напомнить, что ответ Россия уже неоднократно озвучивала – она заявляла, что Киев саботирует выполнение Минских соглашений и реализацию достигнутых ранее договоренностей. Исходя из этого, в Кремле не видят необходимости проведения саммита Нормандской четверки в ближайшее время.