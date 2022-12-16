Офис Зеленского обозвал русских «неудачниками», а «Укрэнерго» объявило о чрезвычайной ситуации

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Глава зеленского офиса Андрей Ермак сегодня выступил с очередной порцией оскорблений в адрес России, пытаясь подбодрить население во время воздушной тревоги, объявленной на Украине.

«ПВО – сила. Как были закомплексованными неудачниками, так такими и останутся. Выдержали и выдержим всё. А вот выдержат ли они… навряд ли», – написал Ермак в своем блоге.

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Не известно, насколько это воодушевляет «громадян», ведь одновременно компания «Укрэнерго» заявила о введении режима чрезвычайной ситуации.

После российского ракетного удара нет технической возможности обеспечить более 50% потребителей объединенной энергетической системы, включая объекты критической инфраструктуры.

Сейчас для Украины многое зависит от того, куда попали российские ракеты. Бывший советник главы ДНР Александр Казаков обращает внимание на кадры поражения объектов ДнепроГЭС.

«Есть неподтверждённые пока данные, что удары нанесены непосредственно по машинному залу. А это – всё», – пишет Казаков.

Экс-глава ЛНР политтехнолог Марат Баширов уточняет, о чем идет речь.

«Такое ощущение, что на этот раз ракетные удары нанесены по производственным цехам ТЭЦ, где стоят генераторы и котлы, а не по трансформаторным подстанциям. Восстановить генераторы и котлы – это долгие месяцы ремонта, если не полная замена», – пишет Баширов.

Интересные данные поступают из Молдовы, где уже с опаской наблюдают за работой украинской ПВО, чьи ракеты дважды из Одесской области залетали на территорию соседней республики.

Кишиневский Центр анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre сообщает, что дефицит ракет испытывает не Россия (как об этом твердят в Киеве), а Украина.

«Дефицит ракет С-300Б из острого стал чрезвычайно острым. Фактически, запасы ракет, завезенных в 80-ые и 90-ые, закончился. Проблемы с ракетами 70-х годов производства: из-за плохих условий хранения их необходимо восстанавливать. Электронные блоки управления зачастую не слушаются, «сходят с ума», гарантировать полет ЗУР к воздушной цели практически невозможно… Молдова вынуждена уже практически создавать противо-противовоздушные войска. Задачи ПВО украинские военные пытаются выполнять силами комплексов Бук-М1, которых на февраль 2022 было 72 зенитно-ракетных комплекса (в состав ЗРК входят до двух пусковых по четыре ракеты в каждой). Часть уцелевших Буков прикрывает подразделения ВСУ на фронте, в том числе в окрестностях Бахмута, Сватово-Кременной, на запорожском направлении (где формируется кулак для удара на Мелитополь). Оставшихся систем крайне недостаточно для противодействия российским ракетам и бпла. Западные системы ПВО пока передают в символическом количестве, существенного влияния на защиту воздушного пространства они не оказывают. Их ракеты в еще большем дефиците, чем советские», – сообщают эксперты центра.

Так кто неудачники, Ермак?