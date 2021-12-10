Офис Зеленского объявил готовность к переговорам с Путиным

10.12.2021  10:57 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы провести с ним прямые переговоры.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил замглавы офиса президента, дипломат Андрей Сибига, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы провести с...

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По словам Сибиги, свое видение выполнения «Минских договоренностей» Украина предоставила накануне телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

«Украинская сторона накануне всех этих важных разговоров – так и далее мы будем развивать эту инициативу – представила наше видение, даже стратегическое видение дальнейших шагов имплементации «Минских договоренностей», – сказал замглавы офиса президента.

«Мы координируем и обсуждаем тематику безопасности не только с нашими союзниками, ключевыми партнерами, и сегодня это также звучало, что президент Украины готов к прямым переговорам с президентом Путиным. Украинская сторона готова к этим переговорам, имеет соответствующую позицию и мы надеемся, что в том числе при поддержке наших партнеров дойдет до этого разговора», – заявил Сибига.

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