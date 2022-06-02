Офис Зеленского объявил о подготовке проукраинских боевиков внутри России

02.06.2022  10:24 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина, экстремизм
Новости Украины

Воюющие на стороне ВСУ российские коллаборанты ищут поддержки у российских либералов и готовят диверсии внутри РФ.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воюющие на стороне ВСУ российские коллаборанты ищут поддержки у российских либералов и готовят диверсии...

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По мнению Арестовича, так называемый легион «Свобода России», формируется за счет эмигрантов, перешедших на сторону ВСУ пленных российских военных и находящихся внутри РФ боевиков.

«Легион питается из четырех источников основных – это пленные, но их сейчас поток прекратился, потому что их мало берут из-за изменения характера войны, второе – там есть урожденные российские граждане, которых родители успели вывезти на Запад в 5  – 14летнем возрасте, которые уже, будучи гражданами стран ЕС и США, вступили в легион, «русский легион» именно, как часть иностранного легиона.

Они приехали, попросились в «русский легион», хотя могут воевать и с американцами, и с британцами, которые воюют, но попросились именно туда», – сказал советник.

«Есть часть людей, которые выехали сразу после начала войны, когда можно было выезжать еще, а сейчас выехать проблема – очень тщательно отслеживаются, поэтому большая часть легиона в России готовится, в подполье находится. Надписи-то каждый день прибавляются: на купюрах, на стенах, немножко бывают проблемы у административных зданий, у некоторых заводов и научных институтов.

Говорят, пожары там сплошные и прочее. Легионеры, когда с ними общаешься, которые здесь, у нас, говорят, что они ставку сделали на развитие внутреннего движения легиона в России. Более того, они ищут связи с российской оппозицией», – заявил Арестович.

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