Офис Зеленского официально – ракеты полетят по Крыму и всем новым субъектам РФ

Вадим Москаленко.  
28.01.2023 20:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Западу необходимо поспешить с принятием решений о снабжении Украины дальнобойными ракетами, иначе противник попросту разобьёт переданные Киеву натовские танки.

Об этом в интервью «24 каналу» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западу необходимо поспешить с принятием решений о снабжении Украины дальнобойными ракетами, иначе противник попросту...

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«Ракеты, действительно, нужны, потому что они одновременно будут выполнять три задания. Первое – уничтожать возможности российской армии, склады. И здесь я хочу официально сказать, что Украина категорически не наносит удары по российской территории, поэтому мы наносить удары будем исключительно по военной инфраструктуре на оккупированной территории и уничтожать.

Второе, эти ракеты позволяют существенно уменьшить потери среди войск. И третье, парадоксально, эти ракеты позволяют сберечь материальные ценности под названием танки «Леопарды», которые нам передадут. Потому что не будет чем их уничтожать российской армии. Это очень важно», – заявил Подоляк.

К подобным киевским хотелкам с опаской отнеслась даже как минимум не симпатизирующая РФ и СВО скандальная тележурналистка Ксения Собчак.

«Авиация и дальнобойные ракеты с прицелом на Крым? Зря, зря, чрезвычайно зря.

Владимир Зеленский до 24 февраля тоже говорил что-то про ядерное размещение — ну как бы эти слова были приняты к сведению. С Крымом Путин играться на даст. Стоит только вспомнить, как он ответил на взрыв на Крымском мосту», – отметила Собчак.

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