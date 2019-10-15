Офис Зеленского осадили новые протестующие

15.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Представители украинского среднего и малого бизнеса провели под стенами Офиса президента очередной митинг под названием «Останови налоговый террор!» с требованием наложить вето на принятые Верховной радой законы о «детенизации расчетов» в сфере торговли и услуг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению предпринимателей, предусмотренное данными законами обязательное введение кассовых аппаратов, бухгалтерского учета, налоговой отчетности и огромные штрафы за нарушение новых норм, приведут к краху среднего и малого бизнеса.

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«Требования не изменились: возвращение на доработку законопроектов 1053-1 и 1073 с соответствующим наложением вето и создание консультативного органа при президенте по вопросам микро- и малого предпринимательства, потому что проблем у микробизнеса больше всего, потому что это самый незащищенный слой предпринимательской среды, и самые наибольшие коррупционные проявления есть именно в этой среде.

Эти законопроекты только уничтожают упрощенную систему налогообложения и ни в коей мере не содействуют детенизации, поэтому предприниматели всей страны уже более месяца протестуют, в том числе под офисом президента Украины», – заявил глава всеукраинского гражданского объединения «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич.

Предприниматели также выступают против введения законопроектом 1073 кэшбека.

«Мы неоднократно подчеркивали криминальную составляющую этого законопроекта. Он позволяет создавать криминальные поборы и давление. Мы можем вернуться в лихие девяностые, когда с помощью доноса можно создать давление на бизнес. Причем давить будут не рэкетиры, они просто напишут жалобу в налоговую, что вы якобы не выдали чек или выдали чек не на всю сумму, и у предпринимателя начнутся проблемы, репрессивная машина государства будет его ломать и проверять, он уже не будет заниматься производством, реализацией товаров или услуг, он будет отбиваться от проверок, доказывать в судах, что он не верблюд, а криминал будет потирать руки», – добавил Доротич.

Протестующие пытались докричаться до президента, выкрикивая лозунги «Вето!» и «Встреча!».

«Бизнес не против кассового аппарата, микропредприниматель просто не в состоянии его вести, этот учет. Потому что он должен заниматься выращиванием своей бизнес-идеи, а он будет отвлекаться на распечатку чеков, на преодоление различной отчетности, это нивелирует сам принцип упрощенной системы», – пояснял ранее суть претензий к новой власти Доротич.

При этом представители партии «Слуга народа», депутаты которой выступили инициаторами данных законопроектов, также выходили к Офису президента, чтобы попытаться поговорить с протестующими и пообещали пойти к президенту «поговорить о том, что можно с этим сделать», что встретило только свист и новые призывы наложить вето.

Судя по плакатам в руках протестующих, они подозревают, что украинская власть выполняет задание российской ФСБ.