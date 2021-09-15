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15.09.2021 14:58 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, нацизм, Политика, Украина
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Офис Зеленского перехватил контроль над праворадикалами Авакова – Погребинский

Новости УкраиныНападение радикальных националистов на дом оппозиционного политика Виктора Медведчука свидетельствует о том, что у...

Нападение радикальных националистов на дом оппозиционного политика Виктора Медведчука свидетельствует о том, что у радикалов по-прежнему есть «крыша».

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил Михаил Погребинский, директор «Киевского центра политических исследований и конфликтологии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что власть перехватывает контроль над структурами, которые раньше контролировались министром внутренних дел, а другая часть – СБУ. Сегодня всё в руках у офиса президента. И в МВД в кресле руководителя, и в СБУ сидят люди, которым президент доверяет. Я думаю, что эти если бы эти люди [напавшие на дом Медведчука], которых ведь можно идентифицировать, думали, что им грозит наказание, то вряд ли бы они это сделали», – считает эксперт.

«Поэтому я думаю, что какая-то крыша у них по-прежнему есть. Но теперь уже не от каких-то автономных участников политического процесса типа бывшего министра Авакова, а непосредственно из офиса президента. Это моя гипотеза», – сказал политолог.

13 сентября 2021 года несколько десятков радикалов забросали файерами и дымовыми шашками дом главы политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, где он находится под круглосуточным домашним арестом.

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