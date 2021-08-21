Офис Зеленского пожалел денег на книгу об «украинском возрождении Крыма»

Владимир Зеленский раздает интервью с обещаниями вернуть Крым Украине, но когда дело доходит до финансовых трат, задор офиса комика-президента исчезает.

Об этом свидетельствует информация, озвученная на пресс-конференции в Киеве бежавшим из Крыма члена националистической организации «Просвiта» Петром Вольвачем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вольвач сообщил, что является одним из авторов книги об «украинском возрождении» Крыма. Он рассказал, что обратился за помощью в ее издании в фейковое «представительство президента Украины в АРК», однако получил «добро» лишь на два десятка экземпляров.

«Относительно представительства президента – я очень благодарен, что они подключились, Антон Александрович присоединился к этому делу, и мы подготовили книжку «Украинское возрождение Крыма». Она, в конце-концов, должна выйти, но всего двадцать экземпляров.

Ну, вы понимаете эффективность этого издания, когда оно в двадцати экземплярах, очень низкая. Мне кажется, что эта книга должна быть в библиотеках наших учебных заведений. Это то, что может содействовать и возвращению Крыма, и его возрождению», – заявил Вольвач.