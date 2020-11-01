Офис Зеленского призвал не надеяться на МВФ

24.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украина в 2020 году не получит транш от Международного валютного фонда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил экс-министр экономики, советник главы офиса президента Тимофей Милованов.

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«Транша не будет. У кого есть какие-то иллюзии – это не реально. Физически, календарно сейчас мы не успеваем. Транша в этом году не будет», – сказал советник.

Впрочем, он надеется, что Украина все еще может принять миссию МВФ до конца года и достичь договоренностей.

«Такое достижение договоренностей дает позитивный сигнал рынкам и позволит Украине привлечь финансирование по приемлемым процентам на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ», – добавил Милованов.