Офис Зеленского призвал не надеяться на МВФ
Украина в 2020 году не получит транш от Международного валютного фонда.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил экс-министр экономики, советник главы офиса президента Тимофей Милованов.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости
«Транша не будет. У кого есть какие-то иллюзии – это не реально. Физически, календарно сейчас мы не успеваем. Транша в этом году не будет», – сказал советник.
Впрочем, он надеется, что Украина все еще может принять миссию МВФ до конца года и достичь договоренностей.
«Такое достижение договоренностей дает позитивный сигнал рынкам и позволит Украине привлечь финансирование по приемлемым процентам на тот период, пока будут продолжаться переговоры с МВФ», – добавил Милованов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.