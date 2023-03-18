Офис Зеленского просит власти США конфисковать дом Киркорова в Майами

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Украина разобрала несколько сбитых российских дронов с целью найти в них западные комплектующие и будет возить части беспилотников по странам Запада.

Об этом в ходе выступления перед студентами Института международных отношений Киевской национальной академии им. Тараса Шевченко заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Им (западным «партнёрам» Киева – прим.) надо очень предметно всё показывать. Например, мы сейчас взяли сбитый иранский дрон, разобрали его, добились потенциально, что и Урсула фон дер Ляйен, и Шарль Мишель сказали: «Если там будут европейские компании, мы против всех ведём санкции». Сейчас мы это сделали, показали. Сейчас мы планируем повозить эти дроны, чтобы они видели, и в Европарламенте, и там, и там, и в США, и в Канаде», – рассказал Ермак будущим дипломатам.

Он отметил, что если Запад не собирается усиливать экономические санкции, Киев будет требовать репрессий против неугодных россиян.

«Мы работаем, говорим: «Окей, экономические санкции это сложно. Давайте работать по санкциям визовым. Сегодня мы составили топ пропагандистов, даже видео сняли – вот Киркоров, вот он поддерживает войну, а вот его имение в Майями. Как это может быть?». Даже адрес предоставляем. То есть, сегодня уровень нашей подготовки такой, что мы не просто требуем. Мы даём им все данные», – подытожил чиновник.