Офис Зеленского просит власти США конфисковать дом Киркорова в Майами

Вадим Москаленко.  
18.03.2023 19:33
  (Мск) , Киев
Просмотров: 795
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина разобрала несколько сбитых российских дронов с целью найти в них западные комплектующие и будет возить части беспилотников по странам Запада.

Об этом в ходе выступления перед студентами Института международных отношений Киевской национальной академии им. Тараса Шевченко заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина разобрала несколько сбитых российских дронов с целью найти в них западные комплектующие и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Им (западным «партнёрам» Киева – прим.) надо очень предметно всё показывать. Например, мы сейчас взяли сбитый иранский дрон, разобрали его, добились потенциально, что и Урсула фон дер Ляйен, и Шарль Мишель сказали: «Если там будут европейские компании, мы против всех ведём санкции».

Сейчас мы это сделали, показали. Сейчас мы планируем повозить эти дроны, чтобы они видели, и в Европарламенте, и там, и там, и в США, и в Канаде», – рассказал Ермак будущим дипломатам.

Он отметил, что если Запад не собирается усиливать экономические санкции, Киев будет требовать репрессий против неугодных россиян.

«Мы работаем, говорим: «Окей, экономические санкции это сложно. Давайте работать по санкциям визовым. Сегодня мы составили топ пропагандистов, даже видео сняли – вот Киркоров, вот он поддерживает войну, а вот его имение в Майями. Как это может быть?». Даже адрес предоставляем.

То есть, сегодня уровень нашей подготовки такой, что мы не просто требуем. Мы даём им все данные», – подытожил чиновник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть