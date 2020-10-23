Офис Зеленского пытается скрыть масштаб преступлений, совершенных украинской армией

23.10.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский отменил действие указа о дисциплинарных батальонах в ВСУ.

Об этом сообщает офис президента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Указ «О Положении о дисциалинарном батальоне в Вооруженных Силах Украины» был подписан в 1994-м году при президентом Леонидом Кравчуком.

«Документ определял порядок и условия отбывания наказания военнослужащими срочной службы, которые были осуждены и направлены в дисциплинарный батальон», – говорится в сообщении.

По мнению эксперта в сфере безопасности Сергея Шабовты, ликвидировав дисбат, украинская власть пытается скрыть преступления, совершенные военными.

«Административно-правовая ответственность военнослужащих за воинские преступления была в украинской армии крайне размазанной. В советское время вопрос уголовной ответственности за воинские преступления был решен, все было четко структурировано, тем или иным правонарушениям давалась четкая оценка.

В настоящее время по оценке бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса каждый четвертый военнослужащий совершал то ли иное уголовное преступление. Но власть стремится скрыть ситуацию с преступностью в ВСУ. Этим и объясняется решение о ликвидации дисциплинарного батальона. Его наличие позволяло, не прибегая к уголовной ответственности достаточно жестко и на длительные сроки помещать нарушителей в тяжелые условия.

Сделан еще один шаг в направлении ослабления контроля за нарушение законности», – сказал Шабовта в комментарии «ПолитНавигатору».