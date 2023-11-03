Офис Зеленского решил «взбодрить» главкома Залужного

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В офисе президента Украины Владимира Зеленского накануне выхода интервью главкома ВСУ Валерия Залужного в британском издании The Economist была проведена атака на его соцсети.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Апасова заявил бывший депутат Верховной рады, боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед появлением материала Залужного появилось заявление главкома на его официальном канале в Telegram, где он попросил всех соблюдать информационную гигиену и сказал, что кто-то его аккаунт создал дублирующий и из него рассылает письма», – сказал националист.

«Мне стало известно, что подобные вещи, подготовкой подобных материалов занимались люди, которые в черных технологиях обслуживали офис [президента]… То есть кто-то из офиса решил немного взбодрить Залужного. При этом происходило это перед появлением этих материалов. Почему я это связываю? Потому что игра шла вплоть до самого выхода», – заявил Мосийчук.