Офис Зеленского: Российское пограничье нужно загнать в бомбоубежища

Анатолий Лапин.  
19.03.2024 14:21
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина должна нарастить удары по российской территории, чтобы жители пограничных регионов ощущали войну.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна нарастить удары по российской территории, чтобы жители пограничных регионов ощущали войну. Об...

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Подоляк поддержал российских коллаборантов, устраивающих вылазки в пограничные регионы.

«Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного большие, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии. Потому что, чем дальше от линии фронта, тем меньше в России ощущают войну, с учетом того, что нет медийной составляющей. Им действительно кажется, что война где-то далеко, это хорошо, наши мальчики режут украинцев, и это нормально.

Вот когда они дома будут жить в бомбоубежищах, постоянно слышать сирены и так далее, тогда, наверное, они будут немного иначе, хотя я сомневаюсь, все-таки Русский мир имеет определенные особенности. Потому, безусловно, все, что сегодня делает РДК, легион «Свобода России», «Сибирский батальон» [запрещенные в России экстремистские организации] – это очень хорошо. Желательно, чтобы этого было намного больше», – заявил Подоляк.

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