Офис Зеленского: Российское пограничье нужно загнать в бомбоубежища

Украина должна нарастить удары по российской территории, чтобы жители пограничных регионов ощущали войну.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Подоляк поддержал российских коллаборантов, устраивающих вылазки в пограничные регионы.

«Мне хотелось бы, чтобы масштабы были намного большие, чтобы было задействовано намного больше пограничных территорий Российской Федерации, чтобы Россия ощущала, что такое война в XXI столетии. Потому что, чем дальше от линии фронта, тем меньше в России ощущают войну, с учетом того, что нет медийной составляющей. Им действительно кажется, что война где-то далеко, это хорошо, наши мальчики режут украинцев, и это нормально.

Вот когда они дома будут жить в бомбоубежищах, постоянно слышать сирены и так далее, тогда, наверное, они будут немного иначе, хотя я сомневаюсь, все-таки Русский мир имеет определенные особенности. Потому, безусловно, все, что сегодня делает РДК, легион «Свобода России», «Сибирский батальон» [запрещенные в России экстремистские организации] – это очень хорошо. Желательно, чтобы этого было намного больше», – заявил Подоляк.