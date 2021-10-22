Офис Зеленского: «Русских пора вышвырнуть из Украины и заменить американцами»

22.10.2021 10:09 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна прекратить деятельность российских компаний на подконтрольной Киеву территории.

Об этом этом в эфире интернет-канала Politeka заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Арестовича, Украина сильно помогла бы США, если сумела бы добиться замещения импорта российского титана своим.

«Россиян давно пора было бы вышвырнуть с титанового рынка Украины, и не только с титанового рынка Украины, но и вообще из Украины. Это же ключевые отрасли. Титан – это все, что летает, правильно? Дело в том, что американский «Боинг» сильно очень зависит от российского титана, а они не хотят этой зависимости, им это не нужно, это еще один крючок, через который Кремль может дергать поводок. И они, конечно, хотели бы заменить российский титан украинским титаном. Может быть, об этом идет сейчас речь, надо понимать, что примерно туда идет, скорее всего, ситуация», – сказал советник главы офиса президента.

«Но русским здесь делать нечего, россиянам, их надо выкинуть из этой отрасли, заместить украинскими, американскими и другими партнерами, которые выполняют цивилизованные правила игры и играют по правилам», – заявил Арестович.

Напомним, ранее нижний комитет Конгресса США одобрил предложение об импорте титана с Украины – соответствующие поправки будут внесены в оборонный бюджет США на 2022 год.