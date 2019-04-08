Офис Зеленского штурмуют, как крепость

08.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Американские эмиссары оградили кандидата в президенты Владимира Зеленского от любых контактов с представителями украинской политики.

Об этом в эфире телекомпании “Вести Крым” заявил экс-депутат Верховной рады и бывший кандидат в президенты Украины Олег Царев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Мы прекрасно знаем в Украине такое явление, как массовое предательство, когда все понимают, что лидер уже не лидер. Как только политические элиты увидели, что Порошенко уже все, его команды не выполняются. Даже те вбросы, которые были у него в первом туре, вряд ли у него получатся во втором. Люди не захотят рисковать. Армия, прокуратура, СБУ – уже все думают только о том, каким образом выстроить отношения со следующим победителем.

Сейчас в офисе Зеленского просто штурмуют, как крепость. Команда из США, которая там сейчас находится – там находятся и официальные лица, и гражданские – они просто не пускают никого к Зеленскому”, – заявил Царев.

По его словам, Порошенко ждет тюремное заключение – в Штатах уже возбуждено дело по хищению двух миллиардов средств американской помощи Украине.

“Сейчас судьба у него будет незавидная. Я думаю, что его будут догонять, куда бы он не прятался. В Соединенных Штатах возбуждены уголовные дела по разворовыванию бюджетных американских денег, это помощь США. Сумма только по этой графе идет около двух миллиардов долларов. Поверьте, за такие деньги его найдут везде, где бы он не прятался. А на Украине будут делать так, чтобы уголовные дела не дали Порошенко спрятаться в парламенте”, – резюмировал Царев.