Офис Зеленского ставит на автора фейка о «взорвавшемся кондиционере»

25.11.2020, Киев, Игорь Петров

Офис президента Украины для популяризации действующей власти сотрудничает с луганчанином Сергеем Ивановым, который в 2014 году придумал фейк о «взорвавшемся кондиционере» при обстреле Луганска украинской авиацией и регулярно поливает своих земляков грязью.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Собирается ли власть возвращать Донбасс? Совершенно не собирается, даже в планах нет. Не собираются выполнять ничего – ни минские соглашения, ни придумывать свои какие-то варианты взаимодействия, например, вернуть торговые отношения, социальные, гуманитарные.

Донбассу некуда возвращаться. Куда ему возвращаться – туда, где даже подконтрольная часть Донбасса лишена избирательных прав? Туда, где их называют коллаборантами, сепаратистами, пятой колонной, шатунами и так далее и рассказывают им про сегрегацию, про языкового омбудсмена и систему «языковой друг»? Куда им реально возвращаться? Украина что, является какой-то обетованной страной с молочными реками и кисельными берегами?

На Донбассе сейчас очень сложно. Я, как человек, который детство и юность провел на Донбассе, общается с жителями региона, не вижу никакого желания возвращаться в Украину. Не вижу и не чувствую.

Я хочу пример простой привести для того чтобы наши люди понимали внутренние отношения украинской власти к Донбассу. Сейчас офис президента с целью популяризации себя в социальных сетях работает с рядом блогеров, и Михаил Подоляк, это какой-то особый советник по медиа по коммуникациям Зеленского и Ермака или всех вместе, сообщил, что они работают с луганчанином Сергеем Ивановым.

Луганчане хорошо помнят это «создание», которое работало прокурором, это вообще известный очень персонаж в городе Луганске. Я просто несколько цитат его о жителях Донбасса приведу, чтобы вы понимали, что этот человек сейчас, по словам Подоляка, представляет команду Зелинского. Вот он пишет про Донбасс:

«Решил ответить своим кацаполюбимым землякам и землячкам лелеющим надежды на возвращение в Донбасс следующие: в Украину вы не вернетесь, мы не пустим. Вы останетесь там, в России, там вы пожизненно будете считаться предателями, а ваши дети –унтерменшами. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как превратитесь в людей второго сорта. Хотя вам не привыкать, вы рабы по жизни, это ваше кредо».

Это я самое мягкое прочитала из того, что он говорит о жителях Донбасса. Его главная цитата из тех которые можно произносить в эфире – что Донбасс понимает только силу денег и насилие. Все. Напомню для луганчан, что это – автор фейка о «взорвавшемся кондиционере», тогда когда украинская авиация бомбила мирный Луганск и погибли мирные люди. И никто за это не ответил. Первым фейк о взорвавшемся кондиционере написал именно гражданин Сергей Иванов, сегодняшний фаворит медиа команды Зеленского.

Что вам еще рассказать о желании Зеленского и его подобных товарищей вернуть Донбасс? Ни малейшего желания, ни одной строчки ни меняем в законопроектах, ни одного действия, которое бы реально свидетельствовала не а симуляции, а о начале мирного процесса я лично не видела», – сказала Лукаш.