Офис Зеленского требует наказать за поддержку СВО всех русских

12.09.2022  15:41 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Санкционное давление на Россию должны почувствовать не только бизнесмены и политическая элита, но и каждый гражданин РФ.

К такому мнению в рамках проводимого с 2014 года в Киеве форума «Ялтинская европейская стратегия» пришел глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Санкционное давление на Россию должны почувствовать не только бизнесмены и политическая элита, но и...

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«Россия должна каждый день ощущать еще больше того, что эта война будет стоить ей очень-очень дорого, всем русским.

Я подчеркиваю, это очень важно, потому что когда мы говорим только о верхушке, это тоже нужно делать, но сегодня мы же видим, какая есть поддержка, в том числе у российского населения, этой войны, которое живет абсолютно зомбированное тем, что видит по российскому телевидению. Сегодня нужно, чтобы как можно больше граждан России ощущали это», – сказал Ермак.

Напомним, что согласно опубликованному несколько дней назад опросу ВЦИОМ, 70% жителей Российской Федерации поддерживают проведение спецоперации на Украине.

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