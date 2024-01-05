Офис Зеленского: Удары по Белгороду будут масштабироваться

Вадим Москаленко.  
05.01.2024 21:53
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, ВСУ-убийцы, Дзен, Терроризм


Помимо продолжения террористических атак, таких, как ракетные удары по Белгороду, СБУ и ГУР запланировали на 2024 год ряд диверсий, направленных на «физическое и юридическое уничтожение людей» на территории РФ.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Помимо продолжения террористических атак, таких, как ракетные удары по Белгороду, СБУ и ГУР запланировали...

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«Вы же видите, что происходит в Белгороде. Война будет в любом случае на территории РФ, будет туда перенесена, и все те люди заплатят максимальную цену, почувствуют то, что чувствуют уже два года харьковчане. Это однозначно, они уже это чувствуют и будут дальше.

Есть решения, которые опекает и спецподразделения СБУ, и ГУР, они ищут решения, как уничтожать те или иные огневые точки РФ, независимо от того, где они находятся. И в Харькове, и, например, в Херсоне, там ищут решения, и соответственно, всё это будет масштабироваться», – заявил Подаляк.

Он озвучил три направления в данном плане действий.

«Первое – уничтожать огневые точки. Я условно говорю, эта программа намного шире, которая будет увеличиваться и масштабироваться на протяжении 2024 года.

Вторая составляющая – нужно нанести существенные тактические поражения России, чтобы перейти к третьему пункту – физическое или юридическое уничтожение людей.

Это же обстрелы идут – не просто там Путин сидит в Кремле и сам планирует, каждая ракета программируется. То есть они чётко осознают, это десятки людей, которые принимают непосредственное участие в разработке планов атаки того или иного населённого пункта. Они планируют, куда эта ракета прилетит или реактивный снаряд, и по какой цели будет нанесён удар. А это десятки людей. Всех этих людей надо найти и наказать», – рассказал Зе-советник.

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