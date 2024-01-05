Офис Зеленского: Удары по Белгороду будут масштабироваться

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Помимо продолжения террористических атак, таких, как ракетные удары по Белгороду, СБУ и ГУР запланировали на 2024 год ряд диверсий, направленных на «физическое и юридическое уничтожение людей» на территории РФ.

Об этом на канале киевского пропагандиста Василия Голованова заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы же видите, что происходит в Белгороде. Война будет в любом случае на территории РФ, будет туда перенесена, и все те люди заплатят максимальную цену, почувствуют то, что чувствуют уже два года харьковчане. Это однозначно, они уже это чувствуют и будут дальше. Есть решения, которые опекает и спецподразделения СБУ, и ГУР, они ищут решения, как уничтожать те или иные огневые точки РФ, независимо от того, где они находятся. И в Харькове, и, например, в Херсоне, там ищут решения, и соответственно, всё это будет масштабироваться», – заявил Подаляк.

Он озвучил три направления в данном плане действий.

«Первое – уничтожать огневые точки. Я условно говорю, эта программа намного шире, которая будет увеличиваться и масштабироваться на протяжении 2024 года. Вторая составляющая – нужно нанести существенные тактические поражения России, чтобы перейти к третьему пункту – физическое или юридическое уничтожение людей. Это же обстрелы идут – не просто там Путин сидит в Кремле и сам планирует, каждая ракета программируется. То есть они чётко осознают, это десятки людей, которые принимают непосредственное участие в разработке планов атаки того или иного населённого пункта. Они планируют, куда эта ракета прилетит или реактивный снаряд, и по какой цели будет нанесён удар. А это десятки людей. Всех этих людей надо найти и наказать», – рассказал Зе-советник.