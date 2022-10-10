Офис Зеленского угрожает «целым поколениям россиян». Медведев обещает Украине «полноценный демонтаж»

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Новости Украины

Российские удары возмездия за теракт на Крымском мосту обернутся новыми диверсиями Киева.

Это следует из заявлений, которые опубликовал сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На каждый удар будет жесткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдание. И не только вы. Будут отвечать целые поколения россиян. Мы продолжаем идти вперед. Мы будем и дальше уничтожать каждого, кто придет в Украину с оружием. Эти удары делают нас еще злее. Эти удары только ускорят наше движение вперед. Мы не боимся. Мы становимся только злее и точнее… Что ж, ад для них еще покажется раем», – написал Ермак.

Также он сообщил, что Зеленский уже переговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они договорились созвать заседание «Большой семерки», где обсудят «усиление помощи Украине в закрытии неба».

Волонтер, помогающий ВСУ, Роман Доник предположил, что после сегодняшних ударов Украина может получить дальнобойные ракеты к западному оружию: «Надеюсь, что до союзников дойдет, что нам нужно оружие, которое может наносить поражение по вражеским аэродромам за 200+ км».

Бывший боевик «Правого сектора», экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на своей странице сообщил, что в знак «возмездия», ВСУ был отдан приказ перейти в наступление:

«ВСУ получили приказ военно-политического руководства страны на всех возможных участках перейти в наступление».

«ВСУ уже рядом с Херсоном!» – верещит в поддержку депутат Рады Алексей Гончаренко.

Его соратница по партии, экс-пресс-секретарь бывшего президента Петра Порошенко Ирина Геращенко в своем блоге выпрашивает увеличение поставок западного оружия:

«Сейчас здесь все послы ключевых стран мира. Следовательно, террор гражданского населения, разрушение детских площадок и уничтожение критической инфраструктуры происходит на их глазах, а все они также в зоне риска. Считаю, это должно стимулировать мировые столицы дать общий сильный ответ Путину. Не медлить с тяжелым вооружением, танками и новыми системами ПВО для Украины».

При этом, официальный Киев уже начал раздавать рекомендации западным СМИ. Глава МИД Дмитрий Кулеба потребовал не говорить, что сегодняшняя атака была актом возмездия за удары по Крымскому мосту:

«Этот бред о том, что Путина «спровоцировали», должен прекратиться. Ему не нужно ничего «спровоцировать» на совершение гнусных преступлений. Прошу международные СМИ прекратить перекладывать вину на жертву агрессии, предполагая, что Путин «отвечает» или его провоцируют».

На фоне истеричных украинских заявлений контрастом смотрится спокойное выступление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева:

«Первый эпизод сыгран. Будут и другие. И ещё. Выскажу личную позицию. Не могу не упомянуть об этом сейчас. Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», – анонсировал Медведев.