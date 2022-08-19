Офис Зеленского угрожает Крыму новыми ударами и диверсиями

Новости Украины

Украина считает Крым своей территорией, потому будет делать там все то же самое, что делает с Донецком, Луганском и другими освобожденными Россией территориями.

Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Подоляка, удары будут наноситься как по складам боеприпасов, так и по другим объектам, в том числе мостам, построенным Россией.

«С моей точки зрения, нужно вообще перестать думать о Крыме иначе, чем как о территории Украины. Цели на территории Украины для нас, военные цели в том числе, являются обязательными. То есть Россия восемь лет убеждала людей, что не только она сделала там железный занавес над Крымом, а еще и убеждала, что эта территория имеет какое-то отношение к Российской Федерации. Мы же понимаем сегодня, и это мир понимает, что, исходя из международного права, мы должны делать в Крыму то же самое, что мы делаем на любых других оккупированных территориях. То есть уничтожать военные цели. И мы это будем делать», – сказал чиновник.

«Каким образом? Вы сами понимаете, что мы попросим солнце, ветер, воду и даже табачные изделия для того, чтобы они эффективно отрабатывали по складам с боеприпасами. Это с одной стороны. С другой стороны, мы будем настаивать, чтобы Российская Федерация добровольно демонтировала все незаконные стройки, в том числе военные базы и мосты, которые были за восемь лет сделаны в Крыму», – заявил Подоляк.