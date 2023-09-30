Офис Зеленского угрожает Москве блэкаутом

Игорь Шкапа.  
30.09.2023 10:42
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Москва, Россия, Украина, Энергетика


Украина будет предпринимать меры, чтобы граждане РФ почувствовали, что значит жить без света.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью, опубликованном антироссийским пропагандистким изданием «Новое время» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Украина будет предпринимать меры, чтобы граждане РФ почувствовали, что значит жить без света. Об...

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Он жалуется, что Россия «атакует крылатыми ракетами и дронами всю территорию Украины, в том числе объекты критической инфраструктуры.

«Делает это каждую ночь. Безусловно, надо с этим что-то будет делать. С одной стороны, закрывать небо над Украиной дополнительно. И здесь, кстати, напомню о визите Столтенберга, где ключевой темой было именно дозакрыть небо над Украиной, то есть увеличить количество систем ПРО, ПВО.

Вторая составляющая — это отразить то, что они делают на территории Украины, чтобы они также чувствовали, что такое жить в блэкауте», – сказал чиновник.

У него поинтересовались, имеет ли Украина возможности «отключать от электроснабжения Москву».

«У нас есть много возможностей, но давайте оставим сюрпризное отношение к этому, чтобы политическое руководство России не понимало, что и как будет происходить дальше», – ответил Подоляк.

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