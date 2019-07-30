Офис Зеленского устроил истерику из-за Крыма

30.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Так называемое «Представительство президента Украины в Крыму» выступило в поддержку украинских раскольников из «ПЦУ» и раскритиковало выдворение по решению суда этой организации из занимаемого помещения в центре Симферополя.

Представительство Владимира Зеленского недовольно тем, что здание в центре крымской столицы передано в пользование министерству имущественных и земельных отношений, там начался ремонт, помещения очищены от раскольнических декораций.

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«Без ведома Крымской епархии ПЦУ, строители разобрали крышу храма, вытащили двери, окна, вокруг храма установили забор, часть церковного имущества, а именно: мебель, иконы, ковры, посуда, столовые приборы выбросили на свалку, а часть вещей вообще исчезла. В настоящее время собор находится в запущенном, полуразрушенном состоянии, перекрыт доступ верующих в храм. Указанные факты свидетельствуют о вопиющем нарушении государством-оккупантом норм международного гуманитарного права, основных прав и свобод человека», – заявили в «крымском» представительстве Зеленского.

Сообщение «представительства» практически полностью повторяет заявление руководства так называемой ПЦУ, которая пригрозила крымским властям «карой небесной» за изгнание незарегистрированного по российскому законодательству прихода раскольников.

«Их действия являются не только преступлением по человеческим законом, но тяжким грехом святотатства и осквернением освященного дома Божия», – говорится в резолюции ПЦУ.

Также в организации потребовали от «международной общественности» усилить санкции как против всей Российской Федерации, так и против конкретных судей, узаконивших выдворение раскольников и передачу здания.