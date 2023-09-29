Офис Зеленского: Возвращением границ 1991 война не закончится

Целью Украины в вооруженном противостоянии уже является не просто захват Приазовья, Донбасса и Крыма, но и распад Российской Федерации, для чего Киев намерен координировать усилия с сепаратистскими движениями в нацреспубликах РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Чиновник при этом проболтался, что заявленная цель разделяется и покровителями из стран НАТО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается граждан России, которые находятся на территории России, для них создание хаотичных обстоятельств – это путь для ускорения внутренней революции как таковой, и они могут действовать, не выходя из своих намерений и из своих инструментов, какие у них есть. Безусловно, нам это симпатизирует, нам симпатизирует то, что они делают, потому что мы с вами хотим ускорить финал войны, а сегодня и наши партнёры, и мы с вами понимаем, что эта война не может закончиться освобождением ряда территорий Украины. Если Россия не идёт на трансформацию, если в России остаются милитарно-реваншистские группировки во власти, то это будет означать, что они продолжат инвестировать деньги в войну в том или ином виде», – заявил Подоляк.

По его словам, в России должен царить хаос и паника.

«Поэтому для нас с вами важно, чтобы увеличивалось количество инцидентов, какого уровня – нет разницы, и это является неконтролируемым процессом, мы в это не вмешиваемся, чтобы было больше хаоса, больше конфликтности, больше частных армий, которые между собой будут ссориться на территории России. И панические настроения – это главное. Россия, особенна эта европейская часть РФ – относительно Петербурга, относительно Москвы, все эти территории должны ощущать, что они теряют привычный для них уровень жизни, образ жизни и формат жизни», – добавил украинский террорист.