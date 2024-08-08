Офис Зеленского: ВСУ создают «санитарную зону» в Курской области

Вадим Москаленко.  
08.08.2024 20:44
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


ВСУ в Курской области якобы создают «санитарную зону» для защиты гражданского населения Сумщины.

Об этом в интервью «Delfi Литва» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ в Курской области якобы создают «санитарную зону» для защиты гражданского населения Сумщины. Об...

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«К тому, что происходит в Курской области – безусловно, мы с вами не будем обсуждать военные задачи, которые реализуются, кто это делает, почему это делает, какие планы, какие логические задачи должны принести в итоге какие результаты. Конечно, не будем это обсуждать. Но давайте поговорим о политической подоплёке… Для того, чтобы решить вопрос о защите гражданского населения в приграничных с РФ территориях, нужно либо-либо.

Либо заходить на территорию страны-агрессора после инициации его агрессии. Выдавливать оттуда всю инфраструктуру войны на расстояние 30-50 км и формировать такую себе санитарную зону, для того, чтобы там не находилась артиллерия, баллистика, РСЗО и т.д.

Либо вы должны в гораздо большем объёме масштабно, буквально ежедневно системно использовать дальнобойное оружие с глубиной проникновения 500-700 км, уничтожать эту же инфраструктуру ракетами и дронами. Вот, два инструмента, которые позволяют вам защитить собственное гражданское население», – вещал Подоляк.

«Эскалация – это всегда путь агрессора. Любое эффективное оборонное действие – это исключительно деэскалация. Потому что агрессор начинает понимать, что будет получать несопоставимый урон», – трепался зе-чиновник.

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