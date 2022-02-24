Офис Зеленского заявил об угрозе падения режима: бои идут под Киевом

24.02.2022  16:06 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Киев, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Россия планирует устранить украинское националистическое руководство.

К такому выводу пришел советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия планирует устранить украинское националистическое руководство. К такому выводу пришел советник главы Офиса президента...

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По мнению Подоляка, российские войска могут войти в правительственный квартал Киева.

«Идут бои в Сумах, Харькове, Херсонской области, Одесской области. Тактика россиян уже понятна – они хотят отсечь часть Украины и там входят масштабными колоннами»,  – сказал он.

«Что касается точечных забросов вертолетами или десантирования с вертолетов или кораблей, то мы имеем попытку дестабилизировать ситуацию в ряде городов, больших городов – это Харьков, прежде всего, и Киев. И ключевое задание, как я понимаю, – это убрать высшее руководство Украины, создать максимальную панику, обезглавить все руководство, чтобы не было легитимной власти, и после этого попытаться завести сюда своих марионеток, принять какой-то пакт о двусторонних отношениях с Российской Федерацией…

Сейчас идут мощные бои в Гостомеле и возможна попытка проникнуть в правительственный квартал. Одна из целей – убрать высшее руководство страны», – заявил Подоляк.

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