Офис Зеленского: Ждём новые ракеты от США, война закончится только на условиях Украины

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Новости Украины

Не Россия, а Украина будет диктовать Кремлю условия окончания военного конфликта. Киев ждёт от США поставок ещё более дальнобойных ракет.

Об этом в эфире «Голос Америки» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос сейчас помощи и определенной дальности ракет, мы понимаем, о каких ракетах мы говорим, и количество бронетехники, которая нам нужна, это вопрос ускорения финала войны. Война не может закончиться иначе, кроме как на условиях Украины», – сказал Подоляк.

Он уточнил:

«Чтобы мы внесли коррективы в глобальную безопасность, Россия должна проиграть».

Он еще раз призвал Запад поскорее передать Украине дальнобойные вооружения.

«По мере того, как мы будем получать вот эти необходимые нам инструменты ведения дальше боевых действий, соответственно мы будем ускорять сроки окончания войны. И эта война может ускориться вплоть до того, что война закончится через 3-5 месяцев, а не через год, полтора и так далее. Объем оружия, дальность ракет определяет сегодня не то – выиграет или не выиграет Украина, в этом вопрос уже не стоит. Определяет скорость, с которой Украина нанесет тактические и стратегические поражения Российской Федерации», – добавил Подоляк.