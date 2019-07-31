Офшорные страны начали расследовать махинации Порошенко

31.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Если преступления экс-президента Украины Петра Порошенко будут доказаны, то это в политическом смысле уничтожит как самого бывшего гаранта, так и его новую парламентскую фракцию.

Об этом в эфире интернет канала Vласть vs Vлащенко заявил инициатор уголовных дел против Порошенко, бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Портнова, цель расследований – доказать, что Порошенко занимался выводом денег и фиктивными сделками в то время, когда на Донбассе массово гибли украинские солдаты.

«Я подписал под присягой ряд аффидевитов [письменных заявлений] для международных юрисдикций и обратился в правоохранительные органы нескольких офшорных государств. В доказательство предоставил, что именно по моему заявлению в Украине начаты уголовные производства в отношении фигуранта. Я нашел юристов в целом ряде островных государств, уполномочил их доверенностями, все это легализовал и направил.

Сейчас я вижу определенную активность правоохранительных органов некоторых этих островных государств. Здесь, если они начнут серию акций, которую я предполагаю, то мы можем выйти на такой уровень превращения бывшего президента Порошенко в достаточно на длительное время обвиняемого и подсудимого, что все остальные его внутриукраинские вопросы могут показаться маленьким элементом того, что вокруг него происходит.

Если у нас получится в тех странах, о которых я говорю сейчас, это вообще может развалить его новую парламентскую фракцию, может стереть с лица земли. Потому что ключевое, что мы ищем там – мы ищем следы сделок – торговых, барыжных – в те дни, когда гибли украинские воины, а украинские воины гибли все пять лет последних. Как только мы продемонстрируем украинскому обществу, что в дни когда погибали наши солдаты, он занимался торговлей, это может уничтожить и его, и его парламентскую фракцию», – заявил Портнов.