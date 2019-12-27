27.12.2019, Москва, Олег Кравцов
 
Политика, Россия, США, Экономика, Энергетика
Просмотров:

Офшоры помогут российскому газопроводу обойти американские санкции

Несмотря на американские санкции и отказ основного подрядчика, швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб по дну Балтийского моря, от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2», его планируют построить в оперативные сроки.

Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал представитель морской строительной фирмы Caravelle Exclusive Андрей Магилланов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он отмечает, что обход санкций Вашингтона уже прорабатывается участниками проекта.

«В последние несколько дней ходят упорные слухи, что выход Allseas из Балтийского моря — лишь демонстрация намерений. Есть информация, что представители России ведут переговоры о том, чтобы швейцарцы перерегистрировали суда в офшорной юрисдикции, прикрыв себя цепочкой из семи-восьми независимых друг от друга фирм. А Россия на сегодня – самая продвинутая держава в области офшорного бизнеса», – сказал собеседник издания.

По его словам, пока американцы будут разбираться, кто является конечным бенефициаром кораблей, оставшуюся часть трубопровода, сопоставимую по протяженности с МКАДом, спокойно доведут до берегов Германии.

«Не удивлюсь, что на днях мы узнаем, что компания-трубоукладчик уже передала какому-либо экзотическому государству свои суда, а также технологии и экипажи», – добавил Магилланов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть