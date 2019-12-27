Офшоры помогут российскому газопроводу обойти американские санкции

27.12.2019, Москва, Олег Кравцов

Несмотря на американские санкции и отказ основного подрядчика, швейцарской компании Allseas, занимавшейся укладкой труб по дну Балтийского моря, от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2», его планируют построить в оперативные сроки.

Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал представитель морской строительной фирмы Caravelle Exclusive Андрей Магилланов.

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Он отмечает, что обход санкций Вашингтона уже прорабатывается участниками проекта.

«В последние несколько дней ходят упорные слухи, что выход Allseas из Балтийского моря — лишь демонстрация намерений. Есть информация, что представители России ведут переговоры о том, чтобы швейцарцы перерегистрировали суда в офшорной юрисдикции, прикрыв себя цепочкой из семи-восьми независимых друг от друга фирм. А Россия на сегодня – самая продвинутая держава в области офшорного бизнеса», – сказал собеседник издания.

По его словам, пока американцы будут разбираться, кто является конечным бенефициаром кораблей, оставшуюся часть трубопровода, сопоставимую по протяженности с МКАДом, спокойно доведут до берегов Германии.

«Не удивлюсь, что на днях мы узнаем, что компания-трубоукладчик уже передала какому-либо экзотическому государству свои суда, а также технологии и экипажи», – добавил Магилланов.