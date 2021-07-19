«Огнем и мечом». В Киеве опасаются визита Варфоломея в Киев

19.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей является в первую очередь политической фигурой, и именно в этом контексте надо рассматривать его деятельность, в том числе в отношении Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это всё большая политика. Это избирательность связана с политическими предпочтениями. Я намедни читала о больших успехах Варфоломея в области экологии. Я очень поддерживаю вопросы экологии, но я задумалась: уже, видимо, все другие вопросы решены. Это вопросы политические, это вопросы глобального мира, это вопросы трансформации, в которую вошло человечество в этом веке. И один из политических столпов это, безусловно, Варфоломей. Сюда он приезжает как политик. Я читала уже несколько заявлений гражданина Епифания – он говорит что визит знаковый, что он придаст новый толчок, виток, какую-то новую волну. Что это будет за волна, чем это закончится?», – сказала Лукаш.

Она не берется прогнозировать, чем закончится приезд Варфоломея, но надеется, что не новыми гонениями на УПЦ.

«Честно – не знаю. Многие люди переживают, что обострится противостояние, увеличится количество нападений на храмы, будет принято какое-то странное законодательство. Люди этого опасаются. Они уже видели, как «огнем и мечом» появилась ПЦУ и, безусловно, этого боятся. Я надеюсь, что этого не случится, я очень надеюсь, что у власти хватит ума – пригласили, приехал, уехал. Всё», – резюмировала Лукаш.