Огненный апокалипсис: украинский областной центр горит и детонирует после российского удара

Игорь Шкапа.  
20.03.2025 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Сегодня атаке российских дронов подвергся украинский Кировоград (Кропивницкий).

Уже ночью в сети появились апокалиптические кадры пылающего города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня атаке российских дронов подвергся украинский Кировоград (Кропивницкий). Уже ночью в сети появились апокалиптические кадры...

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По словам главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, эта атака стала самой массированной за время войны.

 «Как издевательство — вражеские дроны попали по улице Мира», — плачется Райкович.

Пока достоверной информации о местах прилетов нет, но, судя по детонации и пожарам, поражены значимые объекты.

«Судя по всему, под удар в Кировограде попала 17-я база авиационно-технического обеспечения (в/ч А-1840). Вполне возможно, что там хранились авиационные крылатые ракеты или некая техника, детонация и горение которой продолжается всю ночь», – пишет тг-канал «Военная хроника».

Поражена и железнодорожная инфраструктура, о чем сообщила «Укрзализныця», объявившая о прекращении движения поездов на этом направлении.

Всего в городе было слышно порядка 30 взрывов. При этом указывается, что ПВО отработала достаточно слабо.

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