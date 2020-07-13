13.07.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Провокации, Украина
Просмотров:

Огневая активность подавлена. ВСУ нарвались на адекватный ответ защитников Донецка


Украинские подразделения нанесли минометный удар по району вблизи Донецкого аэропорта.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На Донецком направлении, боевики 57-й по приказу военного преступника Мишинчука обстреляли из 120-мм миномётов, БМП и стрелкового оружия район аэропорта города Донецка. В результате обстрела повреждено три домостроения по адресам: поселок шахты «Октябрьская», ул. Пятницкого, д.80, 104 и 109.

Ответными действиями подразделениями НМ ДНР огневая активность врага была подавлена. Потери в живой силе противника составили: трое боевиков ранеными.

Материалы по фактам террористических актов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командиров бригад Гудзя и Мишанчука», – сказал Астрахань.


Он подчеркнул, что украинские подразделения часто провоцируют защитников Донбасса на открытие ответного огня ради того, чтобы списать на обстрелы похищенное имущество.

«По уточнённым данным нашей разведки стали известны подробности умышленного поджога неэксплуатируемого автомобиля «Урал» 53 бригады в целях списания техники и военного имущества.

Ранее нами отмечалось, что, от пожара на позициях боевиков 24 батальона «Айдар», противник лишился трех приборов ночного видения «AN/PVS-14», квадрокоптера типа «Фантом», карабина Remington 700 VARMINT калибра 308 Win.

Получена дополнительная информация, подтверждающая целенаправленное списание командиром 24 батальона «Айдар» техники и имущества.

Так, в докладе командира батальона Пташкина вышестоящему командованию указано, что в ходе пожара, возникшего якобы в результате обстрела, уничтожено еще шесть единиц техники: три грузовых автомобиля («Урал» – 1 ед. и «ЗИЛ-131» -2 ед.), и две единицы спецтехники для проведения инженерных работ, также возгоранию подвергся служебный автомобиль комбата «Ford Econoline», – добавил Астрахань.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть