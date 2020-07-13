Огневая активность подавлена. ВСУ нарвались на адекватный ответ защитников Донецка

13.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинские подразделения нанесли минометный удар по району вблизи Донецкого аэропорта.

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«На Донецком направлении, боевики 57-й по приказу военного преступника Мишинчука обстреляли из 120-мм миномётов, БМП и стрелкового оружия район аэропорта города Донецка. В результате обстрела повреждено три домостроения по адресам: поселок шахты «Октябрьская», ул. Пятницкого, д.80, 104 и 109.

Ответными действиями подразделениями НМ ДНР огневая активность врага была подавлена. Потери в живой силе противника составили: трое боевиков ранеными.

Материалы по фактам террористических актов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командиров бригад Гудзя и Мишанчука», – сказал Астрахань.

Он подчеркнул, что украинские подразделения часто провоцируют защитников Донбасса на открытие ответного огня ради того, чтобы списать на обстрелы похищенное имущество.

«По уточнённым данным нашей разведки стали известны подробности умышленного поджога неэксплуатируемого автомобиля «Урал» 53 бригады в целях списания техники и военного имущества.

Ранее нами отмечалось, что, от пожара на позициях боевиков 24 батальона «Айдар», противник лишился трех приборов ночного видения «AN/PVS-14», квадрокоптера типа «Фантом», карабина Remington 700 VARMINT калибра 308 Win.

Получена дополнительная информация, подтверждающая целенаправленное списание командиром 24 батальона «Айдар» техники и имущества.

Так, в докладе командира батальона Пташкина вышестоящему командованию указано, что в ходе пожара, возникшего якобы в результате обстрела, уничтожено еще шесть единиц техники: три грузовых автомобиля («Урал» – 1 ед. и «ЗИЛ-131» -2 ед.), и две единицы спецтехники для проведения инженерных работ, также возгоранию подвергся служебный автомобиль комбата «Ford Econoline», – добавил Астрахань.