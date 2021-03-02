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10.03.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Огнём на подавление уничтожена БМП и позиции двух батальонов ВСУ – НМ ДНР

Новости Украины

Ответным огнём на подавление защитники Донбасса уничтожили вражескую БМП-2, которая обстреливала пригород Донецка.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве сообщили, что с целью обеспечения безопасности мирного населения защитники Донбасса были вынуждены трижды открыть огонь на подавление по позициям ВСУ, с которых велась стрельба.

«Народной милицией подавлены огневые средства 15 и 16 батальонов 58 бригады, а также уничтожена БМП-2 28 бригады, обстреливавшая Старомихайловку. Потери противника уточняются.

Стоит отметить, что цели украинских вооруженных формирований, по которым открывался огонь, находились вдали от жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры», – добавили в пресс-службе.

В то же время, в ведомстве отметили, что украинское командование «в целях отвлечения внимания от совершаемых ВСУ преступлений обвинило НМ ДНР в 18 нарушениях режима прекращения огня, намеренно искажая происходящую ситуацию».

«Официально заявляем, что указанная информация является ничем иным как попыткой украинского военного командования под прикрытием якобы ответных действий усилить огневую активность и дестабилизировать обстановку на Донбассе», – заявили в НМ ДНР.


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