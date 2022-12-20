«Оголить фронт для прорыва на Мелитополь»: смысл варварских обстрелов Донецка

ВСУ не прекращают обстрелы населенных пунктов ДНР, пытаясь спровоцировать российское командование перебросить запорожскую группировку на Донецкое направление.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что задумали ВСУ? У нас достаточно мощная группировка на Запорожском направлении, которая перекрывает возможность прорыва на Мелитополь, рассечение наших войск пополам, канал в Крым перерезается, перерезается сухопутная дорога, которая вдоль Азовского моря идет, соответственно Крым попадает в полублокаду, учитывая неполную мощность работы сейчас Крымского моста. То есть вот цель, которую преследует ВСУ.

«Они знают, что наша группировка очень мощная, которая противостоит на Запорожском направлении. У них задача добиться того, чтобы мы сняли часть сил и перебросили на Донецкое направление. С помощью обычных вооружений они этого сделать не могут. Поэтому у них выработана вот эта нацистская подлая тактика.

Они бьют по населенным пункта, заставляя нас сосредоточить войска, снять с Запорожского направления, в других метах у нас нет возможности. Смысл в том, чтобы мы перебросили уже боеготовые, слаженные части именно туда», – заявил Кнутов.