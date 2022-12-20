«Оголить фронт для прорыва на Мелитополь»: смысл варварских обстрелов Донецка

20.12.2022  15:57 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров: 595
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


ВСУ не прекращают обстрелы населенных пунктов ДНР, пытаясь спровоцировать российское командование перебросить запорожскую группировку на Донецкое направление.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ не прекращают обстрелы населенных пунктов ДНР, пытаясь спровоцировать российское командование перебросить запорожскую группировку...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Что задумали ВСУ? У нас достаточно мощная группировка на Запорожском направлении, которая перекрывает возможность прорыва на Мелитополь, рассечение наших войск пополам, канал в Крым перерезается, перерезается сухопутная дорога, которая вдоль Азовского моря идет, соответственно Крым попадает в полублокаду, учитывая неполную мощность работы сейчас Крымского моста. То есть вот цель, которую преследует ВСУ.

«Они знают, что наша группировка очень мощная, которая противостоит на Запорожском направлении. У них задача добиться того, чтобы мы сняли часть сил и перебросили на Донецкое направление. С помощью обычных вооружений они этого сделать не могут. Поэтому у них выработана вот эта нацистская подлая тактика.

Они бьют по населенным пункта, заставляя нас сосредоточить войска, снять с Запорожского направления, в других метах у нас нет возможности. Смысл в том, чтобы мы перебросили уже боеготовые, слаженные части именно туда», – заявил Кнутов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть