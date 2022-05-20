Оголодавший Запад хочет силой забрать украинское зерно из черноморских портов

Новости Украины

США могут вооружить Украину противокорабельными ракетами для борьбы с морской блокадой черноморского побережья. Об этом пишет агентство Reuters.

Как сообщают источники издания, Белый дом изучает вопрос о предоставлении Украине современных противокорабельных ракет для преодоления морской блокады России. Озвучивается и цель такой “благотворительности”: возобновление поставок зерна и другой сельхозпродукции морским путем, что должно существенно удешевить логистику.

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Вместе с тем, в публикации подчеркивается, что поставки еще не одобрены, а Пентагон не стал раскрывать информацию о них.

Впрочем, аналитики опрошенные Reuters считают, что речь может идти о ракетах Harpoon и Naval Strike Missile. Рассматривается возможность их прямой передачи из США или из одной из европейских стран, у которых есть такое вооружение.

Однако, как добавляет Reuters, с поставками могут возникнуть сложности. В частности, существует ограниченная доступность платформ для запуска Harpoons с берега. Агентство утверждает, что Вашингтон работает над решением этого вопроса, рассматривается снятие пускового устройства с американского корабля.

Среди других проблем источники агентства указывают требования по обучению военных использованию ракет, трудности с обслуживанием оборудования, опасность захвата ракет Россией и риск эскалации конфликта. По информации Reuters, несколько стран будут готовы отправить ракеты Украине, но они не хотят быть первыми и единственными, кто это сделает, опасаясь реакции России.

Выступая на заседании Совбеза ООН по теме конфликтов и продовольственной безопасности постпред РФ при ООН Василий Небензя потребовал от США и стран ЕС публично опровергнуть появившиеся в СМИ сообщения о планах поставок украинского зерна в обмен на вооружение киевского режима.

«А заодно и пояснят, как эти поставки способствуют укреплению глобальной продовольственной безопасности, о которой вы на словах так печетесь», – добавил российский дипломат.

По словам Небензи, официальная Москва с момента начала СВО отмечает едва ли не «квантовое ускорение» в продвижении установок на то, что во всем виновата Москва.

«Сюжеты, связанные с продовольственной безопасностью, стали при этом одними из лидеров среди обвинений в адрес нашей страны», – добавляет российский постпред при ООН, выражая сожаление, что у коллективного Запада «не хватило смелости прокомментировать первопричины продовольственных и других кризисов в таких странах, как Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия».

По мнению Небензи, продовольственные проблемы в мире – это следствие западных попыток «во что бы то ни стало «сломать хребет» российской экономике, изолировать нашу страну» и ведущйся Западом против РФ «войны по доверенности» с Россией на Украине, в ходе которой западные политики «взяли в заложники весь развивающийся мир, действительно подталкивая его к грани голода»

Что же до России, то она, по словам дипломата «продолжает оставаться ответственным поставщиком как продовольствия, так и энергоресурсов».

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев уточнил слова Небензи, отметив, что хотя РФ и продолжает выполнять свои обязательства по ранее заключенным экспортным контрактам, однако никаких поставок на экспорт в ущерб своему рынку Россия делать не будет и ожидает от своих торговых партнёров содействия на международных площадках в вопросе отмены санкций.

«У России есть все возможности, чтобы продовольствие у других стран было, а продовольственных кризисов не случилось. Просто не надо мешать нам работать. А то получается нелогично: с одной стороны, против нас вводят безумные санкции, с другой – требуют поставлять продовольствие. Так не бывает, мы не идиоты», – резюмировал замглавы Совбеза РФ.

Медведев обвинил западных лидеров в «космическом кретинизме», указав на то, что введенные против РФ «адские санкции» не только не сработали, но и привели к многочисленным проблемам в мировом масштабе.

«Ещё раз подтвердилось, что грош цена всем этим адским санкциям, когда речь идёт о жизненно важных вещах. О поставках энергоресурсов, для того чтобы отопить дома. О еде, чтобы накормить людей. О миллионах граждан, которым от политиков надо в общем-то одно: возможность жить нормально, спокойно и благополучно. Санкции этому мешают. И расширение НАТО мешает. И кутерьма с расчётами по долгам, платежами и прочим. А больше всего мешает собственный космический кретинизм. Странам – импортёрам нашей пшеницы и других продуктов питания придётся без поставок из России очень туго. А на европейских и прочих полях без наших удобрений вырастет разве что сочный сорняк. Ну что ж… Печально. Сами виноваты», – написал Медведев в своем блоге.

По словам российского политика, третьим странам пора «слушать не трубный голос советчиков из-за океана, а здравый смысл», потому что «богатые страны вводят санкции, чтобы бедные беднели. И чтобы принуждать подсанкционных пациентов к правильному поведению под угрозой голодных бунтов».

Планы по поставке противокорабельных ракет для борьбы с морской блокадой обсуждают и на Украине. В частности, в одесском регионе, который, в случае активизации данной темы может стать ареной обмена ракетными ударами между Киевом и Москвой.

«Остается неясным вопрос, как эти комплексы смогут помешать береговым Искандерам из Крыма, активно работающим по нашему региону? И главное, как в борьбе за снятие блокады уберечь портовую инфраструктуру Большой Одессы, если при потере контроля Россия захочет ее разбомбить? Ведь тогда вопрос с морским вывозом зерна отпадет окончательно. Но из данных планов следует, что боевые действия под Одессой могут начаться параллельно с битвой за Донбасс, а не после нее, как я предполагал ранее», – пишет в своем телеграм-канале одесский политик и общественник Вячеслав Азаров.