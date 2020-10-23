Оголтелая западная пропаганда с большим трудом проникает в умы молдаван

23.10.2020, Москва, Елена Острякова

В случае референдума о присоединении Молдовы к Европейскому союзу или Евразийскому экономическому союзу голоса молдаван разделятся практически поровну.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов Республики Молдова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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40,6% респондентов сделали выбор в пользу Евразийского экономического союза и приблизительно такое же число – 39,1% – в пользу ЕС.

Кроме этого, гражданам Молдовы был задан вопрос, как бы они проголосовали, если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум о вступлении Молдовы в НАТО?

В этом случае расхождение во мнениях оказалось более значительным – за присоединение Молдовы к НАТО высказались только 26,8% опрошенных, а против практически половина респондентов – 49%.