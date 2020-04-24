Огонь ВСУ по Горловке корректировался беспилотником со свастикой

24.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Защитникам Донбасса удалось остановить миномётный огонь ВСУ по окраинам Горловки, перехватив беспилотник, корректирующий огонь украинских боевиков.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские оккупанты продолжают террор мирного населения Донбасса. Сегодня утром боевики из 59-й омпбр под командованием Шаповалова обстреляли из 120-мм минометов населённый пункт Зайцево (южное), выпустив по мирным кварталам восемь мин. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по ул. Руднева д.25. В настоящее время пожар потушен», – сообщили в ведомстве.

Отметим, минометный обстрел украинские подразделения корректировали с использованием беспилотного летательного аппарата, который защитникам Донбасса удалось посадить.

«Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» с использованием станции РЭБ «Тритон-М1» украинский беспилотник был посажен», – заявили в пресс-службе.

При этом сразу после блокирования бойцами ДНР работы БПЛА, обстрел прекратился. В настоящее время донецкие специалисты изучают информацию с карты памяти беспилотника.

Примечательно, что на корпусе аппарата нарисована нацистская свастика и руны СС.

Позже в ведомстве уточнили, что огонь вёлся «минометным расчетом 4-й оброн НГУ, находящимся в оперативном подчинении 59 омпбр ВФУ на Горловском направлении».