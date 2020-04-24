24.04.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Донбасс, Сюжет дня, Украина
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Огонь ВСУ по Горловке корректировался беспилотником со свастикой




Защитникам Донбасса удалось остановить миномётный огонь ВСУ по окраинам Горловки, перехватив беспилотник, корректирующий огонь украинских боевиков.

Об этом говорится в экстренном сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинские оккупанты продолжают террор мирного населения Донбасса. Сегодня утром боевики из 59-й омпбр под командованием Шаповалова обстреляли из 120-мм минометов населённый пункт Зайцево (южное), выпустив по мирным кварталам восемь мин. В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по ул. Руднева д.25. В настоящее время пожар потушен», – сообщили в ведомстве.

Отметим, минометный обстрел украинские подразделения корректировали с использованием беспилотного летательного аппарата, который защитникам Донбасса удалось посадить.

«Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ Единой системы комплексной защиты «Мантия-АРП» с использованием станции РЭБ «Тритон-М1» украинский беспилотник был посажен», – заявили в пресс-службе.

При этом сразу после блокирования бойцами ДНР работы БПЛА, обстрел прекратился. В настоящее время донецкие специалисты изучают информацию с карты памяти беспилотника.

Примечательно, что на корпусе аппарата нарисована нацистская свастика и руны СС.

Позже в ведомстве уточнили, что огонь вёлся «минометным расчетом 4-й оброн НГУ, находящимся в оперативном подчинении 59 омпбр ВФУ на Горловском направлении».

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