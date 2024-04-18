Оговорка экс-главы МИД Украины: Убийца и диктатор Зеленский… ой, Путин

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Китай очень разочаровал весь «цивилизованный мир» тем, что посмел иметь свою позицию в отношении конфликта на Украине.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если раньше он пытался создать впечатление, что он нейтральный, что он и за мир, и против войны, то теперь он просто демонстрирует, что он на стороне РФ. И будет ей помогать, потому что это идеологический союзник. Не нужно быть наивными и не понимать, что когда идёт речь об идеологических союзниках, то они будут более близкими друг к другу и будут помогать друг другу, а не идти на конфронтацию между собой для того, чтобы этим воспользовались их противники. Я имею в виду цивилизованный мир. Поэтому Китай и предлагает теперь вариант мирной конференции в Женеве, где хочет, чтобы рядом с Украиной сидел Зеленский… ой, рядом с украинским президентом Зеленским сидел российский диктатор и убийца Путин», – запутался Огрызко.