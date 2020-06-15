Оговорка по Фрейду: Турчинов предрёк распад Украины, посягнув на Кубань

15.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Кубань вполне может войти в состав Украины, нужно только дождаться распада РФ.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Янине Соколовой заявил экс-секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос зрителя о роли Кубани в будущем украинского государства, Турчинов выразил уверенность, что со временем на Украине будут петь и второй куплет гимна, где есть слова «От Сяна до Дона».

«Верите, что Кубань будет украинской?» – уточнила Соколова.

«Вы знаете, я такой футурист-начинатель, но я убеждён (и это исторический опыт), что Россия – это колосс на глиняных ногах. И как в своё время никто не верил, что Советский Союз может распасться, так никто не верит, что может распасться Украина (видимо, оговорился, РФ – ред.).

И, когда этот процесс распада начнётся, политика той военной клики и приведёт к этому, потому что, если ещё и Запад будет занимать последовательную позицию, у них будет разрушен экономический фундамент, будет разрушен этот силовой стержень, на котором держится действующая власть, и людям, в конце-концов, надоест бояться, они придут, и знаете, как в России классики говорят про бунт – какая перспектива у тех, кто попадётся под руку?

Поэтому распад России будет. И, безусловно, те территории, которые выразят желание жить вместе с Большой мощной Украиной – приглашаем!» – заявил Турчинов.