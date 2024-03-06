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Министр иностранных дел Германии Аналена Бербок посетила с визитом Боснию и Герцеговину, где провела встречу со своим боснийским коллегой Елмидином Конаковичем.

В своих выступлениях Бербок не обошлась без обвинений в адрес Республики Сербской, России – с использованием проукраинской риторики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе встречи с Конаковичем гостья Германии сделала акцент на том, что только единая Босния и Герцеговина может стать членом ЕС.

«Правительство не может действовать без оппозиции, политика не может действовать без гражданского общества, один регион не может действовать без другого региона. Для этого нужны все силы одной страны. Это так важно на пути в ЕС», – выдала порцию демагогии Бербок.

При этом она не объяснила, почему ни Сараево, ни Брюссель не хотят в таком случае прислушаться к позиции Республики Сербской, которая выступает против присоединения страны к антироссийским санкциям и вступления в НАТО.

В то же время глава германского МИД подчеркнула, что Запад будет публично давать оценку «сепаратистским фантазиям», которые «бросают камни на этом пути», подразумевая нежелание боснийских сербов отдавать остатки своего суверенитета бошнякской элите Сараево.

«Война за отделение Путина от Европы — это война нарративов, язык используется как средство разделения, и это важно для большого вопроса инвестиций… Инвестиции возможны, но они нуждаются в безопасности, и я призываю Баня-Луку (РС) вместе идти по пути ЕС», – продолжала довольно витиевато изъясняться немка, намекая на то, что Республике Сербской стоит воздержаться от сближения с Москвой.

Перед началом официальных переговоров глава немецкой дипломатии вместе с Конаковичем прогулялись по старинному сараевскому району – Башчаршии.

«Тридцать лет назад здесь защищалась европейская идея. Так же, как сегодня сердце Европы бьется в Киеве, в 90-х на протяжении многих лет оно билось здесь, в осажденном Сараево», – разглагольствовала Бербок, сравнивая укронацистов с бошнякскими исламистами.

Именно их, как известно, Запад поддержал в борьбе с сербами, тренируясь перед атакой на русских и Россию.