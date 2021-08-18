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18.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
геноцид, Дзен, Крым, нацизм, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
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Ограбить и выгнать в РФ – в Киеве озвучили план «деоккупации» Крыма

Новости УкраиныПосле возвращения Крыма Киев не должен заботиться о соблюдении каких-либо прав жителей полуострова –...

После возвращения Крыма Киев не должен заботиться о соблюдении каких-либо прав жителей полуострова – россияне должны быть лишены всего имущества и выгнаны на материк.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил обласканный при «Партии регионов» беглый крымский экономист Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму до оккупации было два миллиона четыреста тысяч человек. Сейчас из них, из довоенных крымчан, осталось два миллиона, и приехал один миллион россиян. Мы через пять лет будем иметь там большинство тех, кто приехал из других регионов России.

Меня совсем не интересуют их гражданские права. Мы должны им сказать: «Друзья, вы построили Керченский мост. Все ваши приобретения здесь, виллы и дома, незаконные. Собирайтесь, и через мост домой, в Россию», – сказал он.

После чего Клименко предложил завалить Москву санкциями и исками, которых Россия в очередной раз «не выдержит».



«Сейчас мы можем подстраиваться под общецивилизационные нарративы, про озабоченность и несогласие. Но это не вернёт Крым. Крым возвращается не словами, не законопроектами, а действиями!

Это засудить Россию так, чтобы она каждый день получала иски на миллиардные суммы и платила их. Создать комплексную военно-экономично-дипломатическую блокаду. И придушить санкциями, в первую очередь на оборонный комплекс, чтобы Россия лишилась возможности вести современную войну XXI столетия», – резюмировал русофоб.

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