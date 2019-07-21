Ограбление века: Что готовит Зеленский

21.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Обещанное Владимиром Зеленским в ходе переговоров с МВФ открытие рынка земли на Украине будет означать распродажу уникальных черноземов иностранным компаниям, на чем сказочно заработают местные олигархи.

Об этом в эфире YouTube-канала «Mediametrics Live» заявил экс-депутат Верховной Рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По предварительным оценкам, на Украине 37 миллионов гектаров пахотной земли. Но, учитывая сегодняшнее изменение климата, пахотные земли уменьшаются – от экватора вверх идёт высушивание почв. Украинская земля, при растущем населении земного шара – это действительно очень серьёзно.

То есть, олигархи, которые сегодня бьются, они бьются за этот самый главный пирог. Ведь именно по этой причине вероятность досрочных выборов в органы местного самоуправления также нависла над Украиной. То есть, скорее всего, они будут проводить местные выборы под новый год или сразу после него, потому что без местных органов власти провести эффективную перепродажу земли невозможно.

Сегодня легальный капитал украинских олигархов от 6 основных семейств составляет приблизительно 40 миллиардов долларов. Перепродажа земли даст 500 миллиардов долларов. Каждый из них только на одной операции сможет увеличить своё состояние более, чем в 10 раз». – отметил он.

По мнению Владимира Волги, возможность подобного грабежа народа выпадает раз в столетие, и украинские олигархи мастерски его осуществляют, отвлекая внимание населения на менее значимые вопросы.

«Это когда и где ещё такое возможно? Конечно, такие вещи бывали, например, массовая приватизация в России, или на Украине, когда Гайдар начинал эту историю вместе с Чубайсом. Такое возможно раз в столетие, и наши олигархи сегодня стоят именно перед этим.

Именно этот вопрос – продажа украинской земли, на сегодняшний день и является главной идеей избирательной кампании на Украине. Но об этом молчок, ни единого слова. Очень выгодно – против языкового закона, кто за Россию, а кто против. Очень выгодно отвлекать внимание масс от сущностного, главного вопроса – что их продолжают грабить, осталось последнее, что у них сегодня забирают», – резюмировал экс-нардеп.