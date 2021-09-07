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07.09.2021 23:11 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Ограбленные командованием ВСУшники отказались выполнять приказы командиров

Новости УкраиныУкраинское командование недоплатило своим боевикам в зоне «ООС» около миллиарда гривен, в результате чего...

Украинское командование недоплатило своим боевикам в зоне «ООС» около миллиарда гривен, в результате чего ВСУшники отказываются выполнять приказы своих командиров.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коррупция в Министерстве обороны Украины стала причиной очередного факта саботирования личным составом ВСУ выполнения приказов командования», – сказал он.

По словам офицера, в городе Авдеевка в одном из подразделений ВСУ украинские боевики обратились в СМИ с жалобой на задержки или отказ в выплатах положенных надбавок за участие в боевых действиях. Они начали призывать сослуживцев саботировать приказы командования на выполнение боевых задач.

«Важно отметить, ранее боевики неоднократно обращались на «горячую линии» Минобороны с аналогичными жалобами на задержки выплат денежного довольствия», – пояснил Басурин.

Однако предыдущие жалобы приводили лишь к увеличению числа комиссий, которые разъезжались по подразделениям не для выявления недостатков, а для получения взяток.

На данный момент только в зоне «ООС» общая задолженность по денежным выплатам боевикам составляет не менее миллиарда гривен.

«Факты саботажа исполнения приказов отмечались также в 93-й и 28-й бригадах ВСУ, но данные очаги бунта купировались сотрудниками СБУ, задерживавших зачинщиков с обвинением в госизмене», – резюмировал офицер.

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