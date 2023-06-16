«Ограничений нет» – Путин рассказал об ответе на удары по РФ и Кремлю

Атаки Украины на приграничные районы России и Кремль – это провокация.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов «Пэтриот», то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева. Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений. Их много. Я не буду о них публично говорить. Все это понимают и ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. В этом все дело. И понимая, что успех маловероятен, нас провоцируют на какие-то жесткие действия, в надежде потом ткнуть пальцем в нас и сказать: смотрите, какие они злобные и жестокие, с ними нельзя иметь дело. И всем нашим партнерам на это указать, с которыми мы сегодня сотрудничаем. Поэтому нет такой необходимости сегодня», – сказал Путин.