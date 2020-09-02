02.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Украина, Экономика
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Ограничения ЕС против Украины и Белоруссии ударили по литовскому транзиту


ЕС ограничил въезд граждан Украины и Белоруссии. В результате сильно пострадал прибалтийский бизнес, нанимавший украинцев и белорусов осуществлять транзитные перевозки.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил директор консалтинговой компании «FAS» Александр Ланецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Литва – одна из крупнейших стран в Европе по автомобильным перевозкам, у нас очень много фур. Сейчас есть такая ситуация, что тысячи фур стоят у забора, даже не потому, что на них нет запроса, а потому что нет водителей.

Крайние несколько лет не менее 20 процентов шофёров – это были белорусы и украинцы, причём многие из них работали по выгодным схемам. Сейчас, когда ЕС запретил въезд людям, не имеющим визы, и ограничил выдачу новых виз, невозможно нанять шофёров.

У меня за окном автопарк такси, и сейчас процентов 30-40 машин стоит на приколе. С одной стороны, уменьшился спрос, с другой нет шофёров», – рассказал Ланецкий.


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