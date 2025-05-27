«Ограничения Шредингера»: немцы путаются в показаниях насчет дальнобойности ударов по России

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Решение о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине было принято еще несколько месяцев назад. Агентство dpa пишет, что такое заявлен е сделал сегодня на совместной пресс-конференции в финском Турку с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

«Вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад, а именно то, что Украина имеет право использовать оружие, которое она получает, в том числе за пределами своих границ, против военных целей на территории России», — пояснил канцлер.

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Со стороны это выглядит так, будто Мерц полемизирует сам с собой. Напомним, вчера он же завил, что теперь, мол, у Украины развязаны руки для ударов западными ракетами поскольку ведущие страны Запада сняли свои ограничения на дальнобойность ударов. Причем, подавалось это как некое свежее решение.

Впрочем, сенсация продержалась в медиаполе недолго Уже к вечеру вчерашнего дня Мерца дезавуировал его коллега по федеральному правительству, глава МИД ФРГ и вице-канцлер Ларс Клингбайль.

Последний опроверг заявления о снятии ограничений на дальность оружия, поставляемого Украине. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что никаких новых соглашений, выходящих за рамки прежней политики, не было, и Германия не меняла свою позицию по поставкам оружия Киеву.

При этом Мерц, уже после заявления Клингбайля продолжает утверждать, что ограничения на поставки дальнобойного оружия сняты. Кто из них врет или недоговаривает – вот, в чем вопрос.

На той же сегодняшней пресс-конференции в Турку Мерц призвал готовиться к продолжению войны на Украине

«Обычно войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон, и в этой войне мы, очевидно, все еще далеки от достижения этой ситуации. Поэтому нам, возможно, придется готовиться к более длительному периоду», — цитирует канцлера Reuters.

Высказываются предположения, что намеренная путаница в показаниях немецких политиков как-то связана с близящимся визитом в Берлин Зеленского. Как вчера писал Шпигель, Зеленский, скорее всего, посетит Берлин в среду, 28 мая, и встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Издание отмечает, что Мерц хочет обсудить с Зеленским возможные шаги для дальнейших технических переговоров между Украиной и Россией при личной встрече. Он также хочет проинформировать украинского визави о планах по новому пакету санкций ЕС против России, который направлен на усиление давления на Москву с целью начала серьезных переговоров на более приемлемых для Киева условиях. Зеленский также встретится с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.