«Ограничить свободу действий противника»: аналитик объяснил, почему нужно менять статус СВО

29.09.2022  10:49 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Диверсии, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина
Новости Украины

Изменение статуса специальной военной операции, что сейчас обсуждается в экспертных и политических кругах России, позволит более эффективно бороться с украинскими террористами и диверсантами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Изменение статуса специальной военной операции, что сейчас обсуждается в экспертных и политических кругах России,...

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По его словам, речь идет о контртеррористической операции (КТО), режим которой может быть введен не только в новых российских регионах, но также в Крыму, Курской, Белгородской и Ростовской областях.

«Это все вполне вероятно. Режим КТО накладывает определенные ограничения на действия и свободы граждан. Там появляется возможность проводить несанкционированные обыски, вводить комендантский час, осматривать частную собственность – магазины, предприятия, жилые дома, если этого требуют обстоятельства», – напомнил эксперт «Московскому комсомольцу».

Он добавляет, что режим КТО в первую очередь предназначен для того, чтобы ограничить свободу действий противника на какой-либо территории.

«Это диверсионные группы и террористические организации, которые там действуют. Мы сейчас с этим сталкиваемся в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Поэтому введение КТО будет вполне обосновано», – резюмировал Кнутов.

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