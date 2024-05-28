«Огромное количество дезертиров»: списанный ВСУшник о насильственной мобилизации

Принудительная мобилизация на Украине приведет к еще большому количеству дезертиров. Об этом в эфире 5 канала заявил списанный из-за ранения из ВСУ солдат ССО Павел Якимчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Якимчука, насильственно забранные в ВСУ солдаты не мотивированы и не хотят воевать.

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«Мы сейчас видим большие очереди под ТЦК, люди идут обновлять данные. Это люди, которые, наиболее вероятно, не будут служить, потому что у них есть отсрочка. Это люди идут обновлять данные – раньше они просто забивали на эту обязанность, сейчас, когда им уже на хвостик наступили, тогда они бегут обновлять свои данные. С большой долей вероятности, 90% тех, кто сейчас стоят под военкоматами, служить не будут, по крайней мере сейчас. Сейчас просто начнут более жестко отлавливать, проверять документы и забирать. Но это принудительно, это до добра не доведет. Негативный эффект – это СОЧ [самовольное оставление части], потому что люди, которые никогда не держали в руках оружие, которые пошли туда не по своей воле, удержать их будет очень сложно», – сказал списанный ВСУшник.

«Могу судить по себе, потому что я с 14-го года воевал, к нам попадали люди, я был добровольцем, в нашем взводе 50 на 50, 50 добровольцев, 50% мобилизованных. Парни, которых насильно привели в армию, со временем из 10 мобилизованных 8 становились одних взглядов с нами, то есть проходило время, вливались в компанию, аклиматизацию проходили и все – парни уже знают, зачем они приехали, для чего их мобилизовали, какую задачу должны выполнять. Но все равно был процент парней, которые всячески избегали выхода на задачу, которые при наименьшей возможности косили. А теперь представь количество людей, которых будут насильно мобилизовать сейчас и тот процент СОЧников будет просто огромный. Людей нужно мотивировать, а людей не мотивируют», – заявил Якимчук.