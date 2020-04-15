«Огромное поле работы» – в Совфеде призвали разработать закон о пятой колонне

15.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Ради обеспечения безопасности и суверенности России, Совет Федерации РФ должен законодательно определить, какие лица и организации являются «пятой колонной».

Об этом в ходе заседания Временной комиссий Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России заявил сенатор Алексей Кондратьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне хотелось бы законодательно проработать вопрос о том, что же на самом деле является оппозицией, а что, в конечном счёте, тем, что называется пятой колонной.

То есть, если это парламентская структура, ведущая политическую борьбу в рамках, установленных законодательством в демократически принятых нормах – это одно. А то, что приводит к подрывной деятельности на территории нашего государства – это совершенно другое.

И поэтому для нас это огромное направление и поле работы. Мы должны в рамках деятельности в изучении всех факторов, влияющих на безопасность, независимость и суверенность нашего государства, отработать это в полном объёме», – призвал сенатор.