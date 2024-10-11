«Огромные массы людей по всему миру верят Москве» – в условиях честной конкуренции украинские СМИ никому не нужны

Не только глобальный Юг, но треть населения США предпочитают пророссийские медиа вместо «правдивых» СМИ, поддерживающих Украину.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-госсекретарь Мининформполитики Украины, ныне исполнительный директор Института информационной безопасности Артём Биденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромный ресурс, который они тратят, …достигает своей аудитории и, как минимум, он работает в странах глобального Юга. Действительно, достаточно популярны эти телеканалы той же Испании или Португалии, в некоторых городах очень популярны.

Это мешает нам даже банально налаживать какие-то деловые отношения с кабельными сетями, чтобы свои каналы туда заводить. Очень часто, даже я в своём прошлом слышал – «а зачем нам украинский телеканал, у нас же есть российский? Люди его любят, они его смотрят». Это то, что звучит в странах, которые являются поклонниками России достаточно давно, условно говоря, глобальный Юг», – пожаловался Биденко.