«Огромные потери ВСУ. Заграничные боеприпасы бракованные»: сюжет BBC из Артемовска

Вадим Москаленко.  
14.02.2023 17:36
  (Мск) , Артёмовск
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Обороняющие Артёмовск украинские формирования вынуждены отстреливаться остатками старых поставок натовских боеприпасов, которые зачастую не срабатывают.

Соответствующий сюжет из оккупированного Украиной города опубликовала «BBC News Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обороняющие Артёмовск украинские формирования вынуждены отстреливаться остатками старых поставок натовских боеприпасов, которые зачастую не...

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В сюжете демонстрируют кадры, как украинские военные из 93-й бригады на камеру стреляют из орудий, «защищая искалеченный битвами город».

Журналисты отмечают, что в Артёмовске уже давно идут уличные бои. За кадром город называют «символом украинского сопротивления» – весной 2022 киевская пропаганда примерно так же характеризовала Мариуполь.

«Очень ясный день, хорошая погода для русских дронов, которые будут оперировать в небе», – рассказывает корреспондент.

Она утверждает, что до позиций ВС РФ всего пара километров.

Украинские военные говорят о больших потерях и об ожидании конкретных приказов.

В сюжете есть кадры, где боевики ВСУ ведут огонь из натовского 60-миллиметрового миномёта, на втором выстреле происходит осечка.

«Второй снаряд не выстреливает, и мы вместе с военными бежим в укрытие. Нам говорят, что это старые запасы, присланные из-за границы. Другая борьба здесь заключается в отсутствии боеприпасов», – комментирует журналист.

Видеоматериал подытоживают мрачными комментариями о наступлении русских на востоке и юге, «в то время, как приближается зловещая дата – первая годовщина российского вторжения».

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