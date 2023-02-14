«Огромные потери ВСУ. Заграничные боеприпасы бракованные»: сюжет BBC из Артемовска

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Обороняющие Артёмовск украинские формирования вынуждены отстреливаться остатками старых поставок натовских боеприпасов, которые зачастую не срабатывают.

Соответствующий сюжет из оккупированного Украиной города опубликовала «BBC News Украина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете демонстрируют кадры, как украинские военные из 93-й бригады на камеру стреляют из орудий, «защищая искалеченный битвами город».

Журналисты отмечают, что в Артёмовске уже давно идут уличные бои. За кадром город называют «символом украинского сопротивления» – весной 2022 киевская пропаганда примерно так же характеризовала Мариуполь.

«Очень ясный день, хорошая погода для русских дронов, которые будут оперировать в небе», – рассказывает корреспондент.

Она утверждает, что до позиций ВС РФ всего пара километров.

Украинские военные говорят о больших потерях и об ожидании конкретных приказов.

В сюжете есть кадры, где боевики ВСУ ведут огонь из натовского 60-миллиметрового миномёта, на втором выстреле происходит осечка.

«Второй снаряд не выстреливает, и мы вместе с военными бежим в укрытие. Нам говорят, что это старые запасы, присланные из-за границы. Другая борьба здесь заключается в отсутствии боеприпасов», – комментирует журналист.

Видеоматериал подытоживают мрачными комментариями о наступлении русских на востоке и юге, «в то время, как приближается зловещая дата – первая годовщина российского вторжения».